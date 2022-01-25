Таганрог, Ростовская область, , 14:42 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстали два 15-летних подростка. Таганрожцы признаны виновными в угоне автомобиля (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Подросток (сс) Wokandapix

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2021 года подростки на улице Мариупольское Шоссе угнали автомобиль ВАЗ 21 053, принадлежащий пенсионерке и припаркованный рядом с многоквартирным домом. На машине похитители попали в дорожную аварию.

Одному из подростков суд назначил два года лишения свободы условно, второй фигурант уголовного дела проведёт два года в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.