Москва, , 14:49 — REGNUM Криптовалюту не следует запрещать, этот рынок нужно регулировать. Концепцию регулирования подготовило Министерство финансов России, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков 25 января в ходе конференции о регулировании криптоактивов.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что подготовленная концепция регулирования криптовалютного рынка направлена в аппарат правительства, решения по ней пока нет. Минфин ведёт деятельность в таком направлении, считая, что в первую очередь нужно защищать интересы граждан, тех, кто покупает или пользуется криптовалютой.

«В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — сказал Чебесков.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России в докладе, опубликованном 21 января, предложил запретить в стране выпуск, майнинг и обращение криптовалют.

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