Париж, 25 января, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил государственный переворот в Буркина-Фасо, когда солдаты отстранили от власти главу государства, сообщает Le Figaro.

Army.mil Солдат армии Буркина Фасо

ООН призывает к немедленному освобождению президента Рока Марка Кристиана Каборе.

«У меня состоялись переговоры с лидерами региона. Совершенно ясно, мы на стороне региональной организации ЭКОВАС и осуждаем этот военный переворот», — заявил президент Франции.

Напомним, солдаты в Буркина-Фасо объявили по общественному телевидению, что захватили власть в стране и свергли президента.