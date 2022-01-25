Краснотурьинск, Свердловская область, 25 января, 2022, 14:40 — ИА Регнум. На Среднем Урале организовали проверку после несчастного случая в шахте. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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Инцидент произошел в Краснотурьинске Свердловской области 19 января 2022 года. Проходчики проводили работы по укреплению опор участка шахты «Северопесчанская», когда произошло падение горной массы. В результате один из шахтеров серьезно пострадал. Его доставили в городскую больницу с тяжелыми травмами.

Теперь прокуратура Краснотурьинска проведет проверку по факту произошедшего. В ведомстве выяснят соблюдались ли на предприятии нормы законодательства по охране труда. Также заниматься расследованием несчастного случая будет межведомственная комиссия.