Иерусалим, , 14:40 — REGNUM За сутки, 24 января, в Израиле подтверждены 83 613 новых заражений коронавирусом, сообщает минздрав.

Израиль Gaetano Virgallito

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Проведено 439 414 тестов, положительными оказались 21,83%. коэффициент заражений — 1,23.

Накануне сообщалось о 83 663 тысячах заражений, это абсолютный максимум с начала эпидемии.

В больницах лечение проходят 2256 ковид-пациентов, из них в тяжелом состоянии 845 человек, в критическом — 228, на ИВЛ — 177. Семь человек скончались.

В стране с населением около 9,3 млн полностью привиты более шести млн человек, ревакцинированы почти 4,3 млн, четвертую прививку получили более 600 тыс.