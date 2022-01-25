Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM В ходе работ по реконструкции Цимбалинского путепровода в Санкт-Петербурге дорога станет четырёхполосной. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Путепровод StockSnap

Решение о расширении путепровода утвердили в ходе совещания губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с представителями правительства. Такая мера была предусмотрена в генплане города. Помимо расширения путепровода в ходе реконструкции появятся и новые подъездные пути, тротуар для движения пешехода и отдельная велодорожка.

«Цимбалинский путепровод не отвечает потребностям города. Сейчас по нему автомобили могут двигаться только в одну сторону. По второй полосе организовано движение общественного транспорта в другую строну. Реконструкция этого путепровода — давно назревшая необходимость», — сообщил Александр Беглов.

Реконструкцию Цимбалинского путепровода планируют завершить к 2025 году. В этих работах примет участие также и ОАО «РЖД». По итогу протяженность путепровода составит 2,2 км.

Напомним, решение о сносе путепровода, строительство которого относится к началу XX века, было принято в 2020 году. При планировании новой дороги правительство Петербурга учло желание местных жителей и включило размещение велодорожки в проект реконструкции.

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