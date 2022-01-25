Ереван, , 14:39 — REGNUM В отношении ушедшего в отставку с поста президента Армении Армена Саркисяна еще в 2021 году было возбуждено уголовное дело. Об этом 25 января сообщил «Общественному телевидению» советник генпрокурора Гор Абрамян.

Армен Саркисян Newshay.com

Он прокомментировал публикацию статьи в армянском издании Hetq, в которой говорилось, что Саркисян перед выборами президента якобы скрыл гражданство островного государства Сент-Китс и Невис в Карибском море. Абрамян отметил, что материалы этой статьи переданы в Службу национальной безопасности.

«В связи с делом о сокрытии факта двойного гражданства Саркисяна, еще в апреле 2021 года было возбуждено уголовное дело, по подозрению в подделке документов. Публикация будет изучена в контексте именно этого дела», — сказал представитель генпрокурора.

Напомним, Саркисян объявил об уходе в отставку 23 января. Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции «Армения» Андраник Теванян заявил после этого, что экс-президент сделал заявление, находясь за границей.

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