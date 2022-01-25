Скопье, 25 января, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Северной Македонии за прошедшую неделю (с 17 по 23 января) выявили 11 610 носителей коронавируса, что на 4,5% больше, чем на позапрошлой неделе (с 10 по 16 января). Об этом 25 января сообщило албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

aiva Скопье, Северная Македония

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В среднем позитивный результат давали 29% проведенных тестов на коронавирус, при этом число проведенных тестов на 15% сократилось по сравнению с позапрошлой неделей, что не помешало росту числа выявленных заражений.

52% выявленных случаев заражения приходятся на Скопье. Наиболее затронута инфекцией возрастная группа от 30 до 39 лет, на нее приходится 23,4% зараженных. Наиболее низкий процент заражения у детей до 10 лет — 2,3%. Тем не менее, во всех возрастных группах замечен рост числа заражений.

За неделю выявлено 1559 случаев повторного заражения коронавирусом, что на 25% больше, чем на позапрошлой неделе. За период с 17 по 23 января умерли 97 пациентов с COVID-19, что на 76,4% больше, чем на позапрошлой неделе.

Полностью вакцинированы от коронавируса 841 тысяча граждан страны, при этом 122,7 тысяч граждан получили бустерную дозу вакцины.