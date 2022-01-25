Чебоксары, 25 января, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Чувашии планируют увеличить количество кандидатов в присяжные заседатели для районных судов. Соответствующий проект постановления правительства разработала государственная служба по делам юстиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В ведомстве поясняют, что проект разработан на основании письма Верховного суда Чувашии от 21 декабря 2021 года в части «уточнения количества кандидатов в присяжные заседатели». Речь идёт, в частности, о «необходимом количестве» кандидатов в присяжные для Марпосадского районного суда и Новочебоксарского городского суда.

Госслужба по делам юстиции предлагает на 625 человек увеличить число граждан России, подлежащих включению в список кандидатов в присяжные заседатели для районных судов: с нынешних с 37 100 до 37 725 человек.

Напомним, с 1 июня 2018 года в судах районного и городского уровня введена возможность рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. Кандидаты выбираются случайным образом из числа избирателей. Право на рассмотрение дел с участием присяжных получили обвиняемые в совершении особо тяжких преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в перечень кандидатов в присяжные для Верховного суда Чувашии включены 3000 человек.