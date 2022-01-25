Пекин, , 14:35 — REGNUM Соглашение по проекту создания Международной научной лунной станции собираются подписать на уровне правительств Россия и Китай. Об этом 25 января сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сотрудничество в космосе развивается хорошо и плодотворно по двум главным направлениям — это в целом полёты в космос, а также дистанционное зондирование Земли и техническая навигация», — приводит его слова RT.

Также Денисов напомнил, что у Москвы и Пекина существует программа сотрудничества в космической сфере с 2018 года, которая закончится в нынешнем году и потому будет подписана новая пятилетняя программа.

Кроме того, российский посол отметил, что на данный момент российско-китайское соглашение по лунной станции практически готово.

«Что касается лунной станции, у нас готовится межправительственное соглашение по сотрудничеству…, соглашение уже практически готово и достаточно скоро будет подписано», — добавил он, отметив, что для участия в этом проекте приглашены все страны мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на 3 февраля намечен первый в нынешнем году пуск ракеты-носителя «Союз-2», который будет осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области.