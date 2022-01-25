Афины , , 14:45 — REGNUM Греция оказалась не готова к суровой непогоде, государство столкнулось со стихией, будучи «нескоординированным и дезорганизованным», при том, что о грядущем снегопаде было известно заранее. Такое мнение 25 января высказал лидер главной оппозиционной партии страны СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас. Правительство и премьер-министр Кирьякос Мицотакис не оправдали ожиданий, подчеркнул Ципрас.

Снегопад Pixabay.com

Ципрас также утверждает, что премьер-министр, «который является главным лицом, ответственным за хаос», попросту «отсутствует», а министры заняты перекладыванием ответственности. «Он будто находится где-то в другом месте, будто управляет какой-то другой страной», — добавил Ципрас.

В заключение Ципрас подчеркнул, что жители Греции не заслуживают такого поведения со стороны правительства и премьер-министра. «Мы не заслуживаем этой всеобщей незащищенности, которую порождает их продолжающееся присутствие у власти. Чем скорее они уйдут в отставку… тем лучше для страны», — говорит лидер СИРИЗА.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный снегопад начался в Греции 24 января и парализовал жизнь в ряде регионов страны. 25 января в нескольких районах объявлен обязательным выходным днем.