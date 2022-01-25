Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» подписал контракт с защитником екатеринбургского «Урала» Арсеном Адамовым. Об этом 25 января сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что соглашение рассчитано до окончания сезона 2025/26 и вступит в силу после прохождения игроком углублённого медосмотра.

22-летний Адамов играет за «Урал» с 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах чемпионата России и забил один гол.