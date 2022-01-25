Дейр-эз-Зор, Сирия, , 14:41 — REGNUM Представители курдского ополчения Qasd попали под обстрел в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом 25 января сообщает информационное агентство SANA.

Бойцы курдского Отряда народной самообороны (YPG) Kurdishstruggle

По данным журналистов, целью атаки стали блокпосты курдского ополчения в городах Аль-Бусайра и Аль-Шухейл. В ходе столкновения нападавшие применили гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты, в результате чего как минимум два блокпоста были уничтожены, а отряды ополчения понесли потери.

По информации местных источников SANA, в район инцидента стянуты дополнительные курдские подразделения. В небе над провинцией Дейр-эз-Зор замечены военные самолёты ВВС США.

Предположительно, за атакой стоят отряды местного сопротивления, выступающие против американской оккупации восточных районов Сирии.