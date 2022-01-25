Грозный, , 14:41 — REGNUM В Чечне планируют развивать в туристическом плане территорию у высокогорного озера Кезеной-Ам. Здесь могут создать еще один горнолыжный курорт. Для развития этих перспективных рекреационных мест необходимо распространить на территорию режим особой экономической зоны, сообщил гендиректор АО «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев.

Чечня Michael Bushmin

По его словам, уже подготовлен мастер-план развития курорта, власти Чечни подготовили заявку на расширение особой экономической зоны и на включение в нее территории у озера Кезеной-Ам.

«Сочетание уникального красивейшего озера и горнолыжной составляющей, на мой взгляд, позволит обеспечить круглогодичную загрузку курорта, который будет интересен для самых разных категорий туристов», — цитирует Тимижева ТАСС.

Напомним, в Чечне с 2018 года работает горнолыжный туристический кластер «Ведучи» в Итум-Калинском районе. В новогодние праздники 2022 года на курорте побывало на 10% больше гостей, чем в предыдущем году.