Москва, 25 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Украина может устроить вооруженную провокацию в любой момент. Об этом 25 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, умиротворяющие заявления отдельных украинских политиков не должны вводить в заблуждение — Киев опасен, как и прежде и может в любой момент начать полномасштабную агрессию на Донбассе.

«Украинская вооруженная провокация может начаться в любой момент. Именно поэтому российские вооружённые силы сегодня отрабатывают варианты реагирования», — сказал Коротченко.