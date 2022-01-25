Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Рейтинг поддержки американского президента Джо Байдена достиг еще одной рекордно низкой отметки на фоне сложной обстановки внутри страны и во внешней политике, сообщает со ссылкой на результаты опроса The Hill.

Так, по данным исследования Harvard CAPS/Harris Poll, в общей сложности работу президента-демократа поддерживает 39% респондентов, что на шесть пунктов ниже чем в ноябре. В свою очередь, пятьдесят три процента опрошенных указали, что они в той или иной степени или решительно не одобряют то, как президент справляется со своей работой.

«Это новый минимум для президента Байдена, на фоне того он изо он сталкивается с множеством проблем», — отметил социолог Марк Пенн.

Белый дом борется с такими проблемами, как рост инфляции, пандемия, рост преступности в крупных городах, неспособностью принять важные законопроекты и обострением ситуации вокруг Украины.