Рыбинск, Ярославская область, , 14:37 — REGNUM Бывший мэр Рыбинска Денис Добряков назначен на должность генерального директора АО «НИИ парашютостроения», которое входит в холдинг «Технодинамика», интегрированный с госкорпорацией «Ростех». Об этом сообщает Рыбинский дневник.

Денис Добряков Rybinsk.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Рыбинска ушёл с поста по собственному желанию.

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Приказ о назначении подписан 24 января 2022 года. Компания является ведущим российским разработчиком парашютных систем всех типов. Научные разработки института применяются для спасения экипажей различных летательных аппаратов, торможения самолётов при посадке и десантировании воинских подразделений и боевой техники.

Назначение Добрякова вполне логично — он многократный чемпион мира по парашютному спорту. Ранее «НИИ парашютостроения» возглавлял временный директор Евгений Марьенкин.

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