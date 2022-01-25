Москва, 25 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Отказ Японии от экспорта российского газа в случае введения санкций не является проблемой для экономики нашей страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Dang Son Япония

«По данным СМИ, члены комиссии по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии призвали правительство ввести экономические санкции в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину.

Также из сообщений СМИ стало известно, что в качестве конкретной санкции присутствующие предложили установить запрет на импорт природного газа из России, при этом высказывались мнения, что нужно приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов.

В 2020 году Япония импортировала 74,46 млн тонн СПГ, из них 6,14 млн тонн приходилось на Россию, которая занимала 4-е место среди экспортеров на японском рынке после Австралии, Малайзии и Катара.

В то же время для экспорта российского газа Япония сейчас не является приоритетным направлением, в отличие от Европы и Китая.

Поэтому потенциальный отказ Японии от импорта российского газа не стал бы серьезной проблемой для российской экономики», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии высказались за введение против России экономических санкций в случае её военного вторжения на Украину.

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