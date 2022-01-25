Москва, 25 января, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В 2021 году более 735 тыс. иностранцев получили гражданство России, заявили 25 января в Министерстве внутренних дел РФ.

Migrantinform.ru Паспорт РФ

«В 2021 году число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, составило 735 385», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что это на 79 тыс. больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве впервые человек без российского гражданства получил временное удостоверение личности: «паспорт негражданина» выдан Якубджану Хакимджанову.

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