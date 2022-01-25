Екатеринбург, , 14:28 — REGNUM В Екатеринбурге на 90 суток перекроют движение по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Речь идет об участке от Волгоградской до Зоологической улицы, сообщили в администрации города.

Трамвай

Дарья Драй © ИА REGNUM

Участок перекроют с 12 февраля по 15 мая. Такое решение связано с необходимостью проведения работ по строительству трамвайной ветки.

Автомобилисты уже начали жаловаться на предстоящее закрытие части улицы. По их словам, это кратчайший путь, по которому можно попасть в центр города.

Отметим, автомобилисты по-прежнему смогут использовать нечетную часть улицы для передвижения. Однако водители боятся, что теперь здесь образуются огромные пробки.