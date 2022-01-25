д. Новосаратовка, , 14:37 — REGNUM Ребенок, провалившийся под лед реки Невы в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе Ленинградской области, поиски которого до сих пор ведут спасатели, был сыном миллиардера Станислава Логунова. Об этом 25 января ИА REGNUM сообщил источник знакомый с ситуацией.

Место несчастного случая в Новосаратовке СУ СК по ЛО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несчастный случай произошел вечером 24 января в деревне Новосаратовка. 25-летняя тетя и семилетний мальчик гуляли вдоль берега реки Невы, в какой-то момент женщина отвлеклась и не заметила, что ее племянник спрыгнул с пирса на лед и провалился в воду. Несмотря на попытку вытащить ребенка из воды, мальчика унесло течением. Его тело до сих пор ищут спасатели.

Устанавливая причины произошедшего в рамках возбужденного уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, следствие установило личность родителей школьника. Отцом мальчика оказался Станислав Логунов — председатель совета директоров АО «МегаМейд», эксперт по оптимизации и модернизации бизнес-процессов в строительной отрасли. В разные годы он работал в «Водоканале», правительстве Санкт-Петербурга, «Центре государственной экспертизы», Минобороны.

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