Смоленск, , 14:27 — REGNUM Все школы Смоленска будут закрыты на карантин в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 26 января. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Карантин Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

«В соответствии с рекомендациями регионального Управления Роспотребнадзора в связи с повышением эпидпорога заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями на территории города Смоленска с завтрашнего дня в школах и организациях допобразования детей областного центра будут введены ограничительные мероприятия в форме временного прекращения занятий продолжительностью семь календарных дней», — сообщил глава региона.

Он добавил, что с 25 января уже приостановлены занятия в школах №№9и 14, а также лицее №1.

В других муниципалитетах региона, пояснил Островский, пока школы работают в штатном режиме — за исключением школы №3 города Сафоново, которая находится на карантине с 20 января, и школы №5 города Рославля, где занятия приостановлены с 25 января на неделю.

Отметим, что еще неделю назад, по данным с 10 по 16 января, заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе в целом была ниже эпидпорога. Что касается ковид-заболевамости, то за последние сутки прирост составил 216 новых случаев, тогда как накануне, 24 января — 180 случаев. Кроме того, в регионе уже подтверждено 11 случаев заражения штаммом «Омикрон».