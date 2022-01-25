Смоленск, 25 января 2022, 14:27 — REGNUM Все школы Смоленска будут закрыты на карантин в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 26 января. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.
Он добавил, что с 25 января уже приостановлены занятия в школах №№9и 14, а также лицее №1.
В других муниципалитетах региона, пояснил Островский, пока школы работают в штатном режиме — за исключением школы №3 города Сафоново, которая находится на карантине с 20 января, и школы №5 города Рославля, где занятия приостановлены с 25 января на неделю.
Отметим, что еще неделю назад, по данным с 10 по 16 января, заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе в целом была ниже эпидпорога. Что касается ковид-заболевамости, то за последние сутки прирост составил 216 новых случаев, тогда как накануне, 24 января — 180 случаев. Кроме того, в регионе уже подтверждено 11 случаев заражения штаммом «Омикрон».