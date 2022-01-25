Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Продавать доллары сейчас, когда американская валюта резко выросла в цене, точно не надо: возможно ещё более глубокое падение рубля по отношению к доллару, объяснила корреспонденту ИА REGNUM экономист, преподаватель ВШЭ Мария Абрамовская..

Atkearney.com Доллар

На курс рубля к основным валютам сейчас оказывает влияние геополитическая обстановка. Нагнетание негатива вокруг Украины приводит к бегству иностранного капитала из России (его и так уже очень не много осталось, многие иностранные инвесторы давно не вкладывают в Россию, несмотря на то, что российский фондовый рынок достаточно привлекателен для инвестиций, особенно сейчас).

«Если раньше мы видели четкую зависимость курса рубля к доллару в зависимости от цен на нефть, то сейчас даже растущая цена на нефть не помогает рублю. Этот фактор скорее немного сдерживает более резкое падение курса рубля к доллару», — отмечает экономист.

Насколько глубоким будет падение рубля, сказать сложно. «Будет ли доллар по 100 рублей? Может будет, а может и нет. — говорит Мария Абрамовская. — Но совершенно точно — очень краткосрочно. В любом случае нужно следить за политикой. Как только страсти стихнут, рубль начнет укрепляться. Если, конечно, нефть не подведёт и не пойдет вниз. Стоит ли сейчас бежать и покупать доллары? Уже нет. Курс уже достаточно высокий, плюс обменники дают ещё более высокий курс. Вы скорее потеряете на постоянных конвертациях, чем сохраните нажитое».

Продавать доллары тоже сейчас не нужно, так как возможно ещё более глубокое падение рубля. В целом, пока политическая ситуация остается напряжённой, рубль сильно укрепляться не будет. Поэтому сейчас не нужно никаких резких движений. Если у вас сбережения в валюте, то держите валюту, советует экономист.