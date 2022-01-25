Астана, 25 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Председатель правления Банка развития Казахстана (БРК) Абай Саркулов досрочно покинул свой пост. Об этом 25 января сообщает пресс-служба финансового института.

ИА REGNUM Казахстан

«Исполняющим обязанности главы БРК с 25 января назначена Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность заместителя председателя правления банка», — отметили в пресс-службе.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что БРК стал «личным банком для избранного круга лиц». Он распорядился провести реформу в банке. После этого Саркулов сказал журналистам, что не будет уходить с поста, а начнёт исполнять поручение президента.

Стоит отметить, что сегодня, 25 января Токаев также сменил главу Центризбиркома республики. Вместо Берика Имашева он назначил Нурлана Абдирова.