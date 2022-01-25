Приштина, Сербия, 25 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Синоптики в Косово 25 января сообщили о том, что наступивший день станет самым холодным за неделю, температура опустится до — 18 °C. Об этом сообщает албанское метеорологическое агентство Prishtina Weather.

Bdx Заснеженный Медицинский факультет Приштинского университета, Косово

По последним данным, самая низкая температура в Косово была зафиксирована 26 января 2000 года и составляла — 29,2 °C. Предыдущий температурный минимум был зарегистрирован в Приштине в январе 1985 года и составлял — 27,2 °C в Приштине.

За последние годы самая низкая температура в регионе была зарегистрирована в 2017 году и составила — 24 °C.

Напомним, 25 января в Черногории был зарегистрирован исторический температурный минимум. В Албании аномальные холода привели к временному прекращению школьных занятий. Родителям разрешили оставаться дома, чтобы присмотреть за освободившимися тот школы детьми.