Москва, 25 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум.

Соревнования на льду, зимний боулинг, волонтерские пироги, розыгрыши призов и вручение «Татьянок». Участники команды «Молодёжки ОНФ» вместе со студентами отмечают Татьянин день. Большинство акций, учитывая эпидемиологическую обстановку, проходят на свежем воздухе. Добровольцы проводят спортивные, интеллектуальные соревнования и дарят студентам традиционные праздничные открытки.

ИА REGNUM Татьянин день

«Осторожно и с соблюдением всех требований безопасности, но все-таки отмечаем День студента. Стараемся подарить самое главное — хорошее праздничное настроение. Там, где позволяет эпидемиологическая ситуация, участники команды разыгрывают бесплатные билеты на катки. Мы организуем не просто катания. Но зимние конкурсы, соревнования и мастер-классы по хоккею. Чтобы студенты могли пообщаться, зарядиться позитивными эмоциями, - рассказал депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

В Забайкалье «Молодёжка ОНФ» отметила День студента большим городским квестом. Семь команд приняли участие в соревнованиях по кёрлингу и зимнему боулингу, а также в викторине на знание истории праздника, интеллектуальных играх, фотомарафоне. Татьянин день объединил учеников вузов и ссузов региона. А на Центральной площади Читы участники квеста поздравили всех студентов с праздником и вручили праздничные открытки — «Татьянки».

»По итогу квеста участники получили подарки от кинотетров и кафе, а также пригласительные билеты на молодежное мероприятие «Ночь в Филармонии», которое посвящено Дню студента, — рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Забайкальском крае Александр Волчек.

Добровольцы Владимира организовали спортивный праздник для студентов и всех жителей улицы Ланкина. На катке, расположенном в одном из дворов, прошли интерактивные игры и конкурсы. Вместе с «Татьянками» участники «Молодёжки ОНФ» подарили студентам пироги, которые приготовили сами, и устроили чаепитие на открытом воздухе. С самоваром и праздничным угощением. Также для участников праздника прошел мастер-класс по хоккею от тренеров ДЮСШ №8.

«Мы покатались на коньках, выиграли подарки, конкурсы были отличные, все понравилось! Спасибо за праздник! — поблагодарили организаторов студенты техникума экономики и права Владимира.

В Томске День студента команда «Молодёжки ОНФ» отметила так называемым гитарником — встречей студентов и совместным исполнением любимых песен. В общежитиях вузов и ссузов добровольцы организовали настольные и подвижные игры, а также поздравили студентов на городских катках и вручили «Татьянки».

Добровольцы Смоленска провели квиз-игру для учеников колледжа Международного юридического института. Викторина на знание фактов о Дне Татьяны, музыкальные конкурсы — студенты смогли заработать баллы для своей команды и выиграть билеты на каток, а также памятные сувениры от команды «Молодёжки ОНФ».