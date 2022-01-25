Бухарест, , 14:25 — REGNUM Румынский олимпийский комитет (РОК) представил на рассмотрение премьер-министру страны Николае Чукэ план по включению Румынии в список стран, которые могут принять зимние Олимпийские игры в 2028-м году. Об этом 25 января пишет бухарестская газета Jurnalul.

Олимпийские игры Department for Communities and Local Government

Согласно официальной информации, чиновники РОК проанализировали ход подготовки к соответствующему мероприятию в Пекине, которое пройдет в столице КНР в феврале нынешнего года, и пришли к выводу о способности Румынии обеспечить должную работу инфраструктуры на румынской территории.

«Эта идея достойна рассмотрения, — отметил Н. Чукэ. — Необходимо со всей серьезностью отнестись к консолидации деятельности спортивных баз и планам по строительству новых объектов».

Как ожидается, соответствующее предложение станет предметом для обсуждения на ближайшем заседании правительства Румынии. Ранее о своем желании принять зимнюю Олимпиаду-2028 выразила Украина.