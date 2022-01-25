Москва, , 14:29 — REGNUM У вооруженных сил Украины есть только одна сильная составляющая. Об этом 25 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Речь идет о военной разведке, в задачи которой входит проведение различного рода диверсий. Это компонента вооруженных сил Украины является единственной, которая не лишена профессионализма.

«Единственное, в чем сильны вооруженные силы Украины, точнее военная разведка — это совершение диверсий. Но противостоять российским Вооруженным силам они не могут», — сказал Коротченко.