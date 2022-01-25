Стамбул, Турция, , 14:32 — REGNUM Приостановка рейсов «Турецких авиалиний» в аэропорту Стамбула продлена до начала суток 26 января. Решение принято из-за плохой погоды, написал представитель национального авиаперевозчика Яхья Устюн 25 января в Twitter

Самолет авиакомпании Turkish Airlines Turkishairlines.com

Ранее сообщалось, что рейсы «Турецких авиалиний» возобновятся 25 января в 13:00 мск. Сильный снегопад в крупнейшем городе Турции начался 21 января, из-за этого перевозчики стали направлять самолёты в другие аэропорты или вовсе отменять рейсы.

«В соответствии с принятым решением наши рейсы в аэропорту Стамбула были приостановлены до 00:00 (совпадает с мск) 26 января», — отметил Устюн.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного снегопада в стамбульском аэропорту оказались заблокированы сотни людей.

Читайте также: Сотни людей оказались заблокированы в аэропорту Стамбула из-за снегопада