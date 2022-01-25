Барнаул, 25 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В России нужно отрабатывать новые модели территориального деления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, кандидат медицинских наук и основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя предложение главы Счётной палаты Алексея Кудрина о необходимости создания агломераций в противовес Москве, он пояснил:

Константин Емешин Алексей Кудрин и Сергей Собянин на Общероссийском гражданском форуме рассуждают об агломерациях, 2017 год

«Впервые эту идею создания крупных агломераций обнародовал Кудрин в 2017 году: тогда они оба вышли с Собяниным на трибуну Общероссийского гражданского форума. Мне посчастливилось побывать в этом зале и живьем наблюдать этот диалог. Но к сожалению пока нет четкого определения «агломерация».

Так у нас в Алтайском крае формируется Барнаульская агломерация и это понятная структура — Барнаул, Новоалтайск, Первомайский район. И здесь ясно, в основе лежит близость поселений, дороги и сегодня даже больных из Барнаула скорая помощь иногда госпитализирует в больницу Новоалтайска.

А вот что такое агломерация, состоящая из громадного региона Западной Сибири, где города расположены на сотни километров? Это вопрос? В свое время в СССР была подобная реформа, когда создавали «Совнархозы». Но затем опять вернулись к территориальному делению.

Был интересный опыт создания «Сибирского соглашения». Но к сожалению на этом фоне неопределенности именно Москва и втягивает и капиталы и людей к себе. Поэтому конечно надо отрабатывать новые модели территориального деления России. Но к сожалению, пока никто ничего нового не предложил и не сделал.

Я как врач, могу привести примеры, когда для оказания определенной медицинской помощи нужны крупные регионы, чтобы обеспечить загрузку высокоспециализированных отделений».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 2022 года на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан» глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин вновь сказал о необходимости создавать крупные агломерации, которые могли бы конкурировать с Москвой. По его мнению, одна из таких агломераций могла бы появиться в Поволжье, а ее центром может стать Татария.

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