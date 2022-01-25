Ульяновск, 25 января 2022, 14:22 — REGNUM В Ульяновской области продолжается формирование правительства. Назначены руководители двух ведомств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
Вновь назначенных руководителей представил на заседании штаба по комплексному развитию региона руководитель Ульяновской области Алексей Русских. Своим первым заместителем он назначил Игоря Эделя, который с июля 2021 года работал вице-губернатором и ранее четыре года занимал должность исполняющего обязанности начальника ФКУ Упрдор «Россия».
Утверждён в должности министра экономического развития и промышленности Ульяновской области Николай Зонтов.
Николай Васильевич Зонтов родился 16 июля 1984 года. Окончил Ульяновский государственный университет (специальность «Менеджмент организации»), прошёл программу повышения квалификации в РАНХиГС. Работу начал в 2007 году с должности главного специалиста в мэрии Ульяновска, через три года стал консультантом департамента министерства экономики Ульяновской области. В 2011 — 2019 годы возглавлял ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области». В марте 2019 года стал заместителем министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, в ноябре 2020 года стал первым заместителем, с ноября 2021 года исполнял обязанности руководителя.
На должность руководителя регионального агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области назначен Егор Иванов.
Егор Николаевич Иванов родился 8 августа 1972 года в Лабытнанги Тюменской области. Является выпускником Ульяновского государственного университета (специальность «Юриспруденция»), прошёл программу повышения квалификации в РАНХиГС. Карьеру начал в 1997 году в сфере юриспруденции, проработав по 2013 год в компаниях Москвы, Санкт-Петербурга и Ульяновска, затем работал советником главы Роструда, в течение девяти лет возглавлял различные управления внутри ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области пост руководителя администрации губернатора занял уроженец Московской области Вячеслав Барынин.