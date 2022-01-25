Ульяновск, , 14:22 — REGNUM В Ульяновской области продолжается формирование правительства. Назначены руководители двух ведомств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Чиновник Иван Шилов © ИА REGNUM

Вновь назначенных руководителей представил на заседании штаба по комплексному развитию региона руководитель Ульяновской области Алексей Русских. Своим первым заместителем он назначил Игоря Эделя, который с июля 2021 года работал вице-губернатором и ранее четыре года занимал должность исполняющего обязанности начальника ФКУ Упрдор «Россия».

Утверждён в должности министра экономического развития и промышленности Ульяновской области Николай Зонтов.

На должность руководителя регионального агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области назначен Егор Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области пост руководителя администрации губернатора занял уроженец Московской области Вячеслав Барынин.