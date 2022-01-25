Ульяновск, 25 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается формирование правительства. Назначены руководители двух ведомств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM
Чиновник

Вновь назначенных руководителей представил на заседании штаба по комплексному развитию региона руководитель Ульяновской области Алексей Русских. Своим первым заместителем он назначил Игоря Эделя, который с июля 2021 года работал вице-губернатором и ранее четыре года занимал должность исполняющего обязанности начальника ФКУ Упрдор «Россия».

Утверждён в должности министра экономического развития и промышленности Ульяновской области Николай Зонтов.

Николай Васильевич Зонтов родился 16 июля 1984 года. Окончил Ульяновский государственный университет (специальность «Менеджмент организации»), прошёл программу повышения квалификации в РАНХиГС. Работу начал в 2007 году с должности главного специалиста в мэрии Ульяновска, через три года стал консультантом департамента министерства экономики Ульяновской области. В 2011 — 2019 годы возглавлял ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области». В марте 2019 года стал заместителем министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, в ноябре 2020 года стал первым заместителем, с ноября 2021 года исполнял обязанности руководителя.

На должность руководителя регионального агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области назначен Егор Иванов.

Егор Николаевич Иванов родился 8 августа 1972 года в Лабытнанги Тюменской области. Является выпускником Ульяновского государственного университета (специальность «Юриспруденция»), прошёл программу повышения квалификации в РАНХиГС. Карьеру начал в 1997 году в сфере юриспруденции, проработав по 2013 год в компаниях Москвы, Санкт-Петербурга и Ульяновска, затем работал советником главы Роструда, в течение девяти лет возглавлял различные управления внутри ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области пост руководителя администрации губернатора занял уроженец Московской области Вячеслав Барынин.