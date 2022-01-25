Ульяновск, 25 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается формирование правительства. Назначены руководители двух ведомств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

Вновь назначенных руководителей представил на заседании штаба по комплексному развитию региона руководитель Ульяновской области Алексей Русских. Своим первым заместителем он назначил Игоря Эделя, который с июля 2021 года работал вице-губернатором и ранее четыре года занимал должность исполняющего обязанности начальника ФКУ Упрдор «Россия».

Утверждён в должности министра экономического развития и промышленности Ульяновской области Николай Зонтов.

На должность руководителя регионального агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области назначен Егор Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области пост руководителя администрации губернатора занял уроженец Московской области Вячеслав Барынин.