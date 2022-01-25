Алжир, , 15:02 — REGNUM Правительство Алжира приняло решение о введении дополнительных ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом 25 января сообщает официальная газета Al-Bilad.

Накануне министерство здравоохранения страны сообщило, что за сутки в Алжире выявили 2215 случаев заражения коронавирусом. По последним данным, от COVID-19 в стране скончались 13 человек, а 39 пациентов находятся в отделениях реанимации.

Решением премьер-министра Алжира Аймана Бен Абдель Рахмана, в стране с 25 января запрещены все массовые собрания, особенно свадьбы и другие торжества.

«Принято решение продлить действующий набор мер по защите и профилактике коронавируса сроком на 10 дней, начиная со вторника, 25 января 2022 г.» — цитирует Al-Bilad правительственное заявление.