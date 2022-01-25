Хельсинки, 25 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Градостроительный симулятор Cities: Skylines получит масштабное дополнение под названием «Аэропорты». Об этом 25 января сообщает издание Eurogamer.

Скриншот с YouTube Cities: Skylines

Как следует из названия, дополнение позволит геймерам построить аэропорт в своём городе и заняться воздушными перевозками. Сообщается, что это уже десятое крупное расширение для Cities: Skylines.

Напомним, что релиз Cities: Skylines состоялся ещё в 2015 году. Игра была тепло встречена геймерами и критиками.