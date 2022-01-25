Минск, 25 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Обновление конституции Белоруссии призвано укрепить государственность и создать механизм, способный выстоять при кризисах. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 25 января на церемонии вручения премий и дипломов учёным Национальной академии наук.

President.gov.by Александр Лукашенко

Белорусский лидер отметил судьбоносность текущего исторического этапа для Белоруссии. Страна находится на переломном этапе — вносятся изменения в конституцию, по сути, готовится послание будущим поколениям белорусов.

«Наша цель — защитить и сохранить традиции, ценности, историческую память, укрепить государственность, создать политический механизм, способный выстоять в кризисной ситуации», — подчеркнул Лукашенко.

Он призвал учёных активнее подключаться к публичным дискуссиям, посвящённым конституционной реформе. Сегодня роль учёных выходит далеко за рамки научных исследований, отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум по внесению изменений и дополнений в белорусскую конституцию запланирован на 27 февраля.

Читайте также: Белоруссия подходит к референдуму под полным контролем — генпрокурор