Астана, 25 января, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Полномочия председателя правления Банка развития Казахстана (БРК) Абая Саркулова досрочно прекращены акционером банка после критики со стороны президента республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом 25 января сообщает пресс-служба банка.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Решением единственного акционера (АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек») от 24 января досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова в качестве председателя правления и члена совета директоров АО «Банк развития Казахстана», — говорится в сообщении.

Также указывается, что с 25 января исполняющим обязанности главы банка назначена Сандугаш Кенжебаева, которая до этого находилась на должности заместителя председателя правления БРК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинподдерживает действия властей Казахстана при подавлении массовых беспорядков в стране.