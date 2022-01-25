Москва, 25 января, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» будет добиваться повышения доступности высшего образования. По инициативе партии уже увеличено количество бюджетных мест на 50 тысяч, рассказала журналистам депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия»).

ER.ru Алена Аршинова

Они в основном распределяются по трем направлениям — инженерно-технические специальности, медицинские и педагогические специальности. Это важно и для регионов, потому что помогает развивать молодежь на селе. Об этом в ходе пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы сообщила первый заместитель председателя думского комитета по просвещению, секретарь Чувашского реготделения «Единой России», координатор партийного проекта «Новая школа» Алена Аршинова.

Парламентарий отметила, что на сегодня для поступления в ВУЗы нужно набрать меньше баллов, чем было ранее, так как создано в три раза больше бюджетных мест.

«Наша задача — сделать все возможное, чтобы доступность высшего образования дальше росла. Уже нужно меньше баллов ЕГЭ для поступления, создано в три раза больше бюджетных мест. Мы должны поддерживать студентов. Как и они делают все возможное, чтобы подставить нам свое плечо. В волонтерских центрах Единой России во время пандемии объединились тысячи студентов по разным профилям — медики, юристы, волонтеры-просвещения, психологи. Все они востребованы как никогда», — сказала она.

Напомним, в соответствии с народной программой, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, партия обеспечивает наращивание материально-технической базы вузов, укрепление их кадрового потенциала, а также осуществляет контроль за расходованием средств, выделяемых на ремонт общежитий. По инициативе «Единой России» в 2022—2024 годах в федеральном бюджете предусмотрели дополнительные субсидии на капремонт общежитий высших учебных заведений. Ежегодно будет выделяться по 3 млрд рублей, что позволит отремонтировать не менее 100 тыс. кв. метров общежитий вузов. Также в народную программу «Единой России» включены инициативы по строительству восьми новых кампусов. В рамках подготовки трехлетнего бюджета партия также добилась того, чтобы в бюджете были заложены средства на эти цели. Кампусы появятся в Томске, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Калининграде. В них будут входить объекты жилой, научно-образовательной, спортивной инфраструктуры, объекты для организации досуга.