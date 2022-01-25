Симферополь, , 14:15 — REGNUM Изменения планируется внести в конституцию Республики Крым, об этом сообщается 25 января в телеграм-канале Госсовета региона. В настоящее время начинается работа по подготовке изменений.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«В стране преобразуется политическая система, меняется система взаимоотношений органов федеральной государственной власти, уточняются их функции. Это требует приведения в соответствие с изменениями и нашей республиканской системы. Кроме того, с момента принятия конституции Крыма прошло восемь лет, уже накопилась необходимость внесения поправок», — сказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

В частности, изменениями в основной документ Республики Крым предполагается исключить ограничения по замещению должности главы региона одним лицом более двух сроков подряд. Также будут уточнены требования к кандидату на должность главы Крыма. Изменения коснутся положений об участии органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления. Также будет исключена процедура согласования кандидатуры прокурора Крыма с главой РК и Государственным Советом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госсовете сообщили о планах изменить пропорции между числом одномандатных округов и мандатов, которые распределяются по итогам голосования по партийным спискам, в соотношении 50/25. Таким образом, число депутатов-одномандатников в Государственном совете вырастет вдвое — с 25 в настоящее время до 50.