Ярославль, 25 января, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Ярославле 25 января состоялось первое судебное заседание по уголовному делу экс-советника мэра города Сергея Бакшина, арестованного в апреле 2021 года по подозрению в получении взятки. Разобраться суду предстоит в двух эпизодах: московском и ярославском. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

City-yaroslavl.ru Сергей Бакшин

Читайте также: Ответственного за ярмарки в Ярославле обвинили в получении взяток

По версии следствия, в первом случае, в 2016 году Бакшин получил компьютер и принтер за то, что не организовал демонтаж рекламных конструкций, будучи руководителем муниципальной организации в Московской области.

Во втором, как считают следователи, Сергей Бакшин в начале 2021 года как заместитель директора АО «Центр» получил взятку от предпринимателя. Деньги передавались за заключение договоров об организации ярмарок на выгодных для взяткодателя условиях. По версии следствия, обвиняемый получил 700 тысяч рублей из планируемых полутора миллионов. Задержан Бакшин был сотрудниками ФСБ. На тот момент, по данным мэрии, Сергей Бакшин уже не являлся советником мэра города.

Стоит отметить, что из-под ареста Бакшин освобождён. В отношении него действует запрет на определённые действия. Свою вину подсудимый не признал, дело рассматривается в общем порядке.