Москва, 25 января, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В случае войны с Россией Украина обречена на быстрое и безоговорочное поражение. Об этом 25 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Причем о таком развитии событий говорят не только в России. О неизбежном поражении Украины заявляют и ведущие западные аналитики.

«Украина сегодня, по оценкам ведущих западных аналитиков и проведённых ситуационных анализов, в случае гипотетического конфликта с Россией проигрывает Вооруженным силам России. Причем проигрывает моментально и бесповоротно», — сказал Коротченко.