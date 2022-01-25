Токио, , 14:14 — REGNUM Разработчики из Arc System Works анонсировали нового дополнительного персонажа для игры Guilty Gear Strive. Ролик с демонстрацией героини Байкен был опубликован 25 января на официальном YouTube-канале студии.

Новая героиня Guilty Gear Strive Скриншот с YouTube

Байкен — это одноглазая девушка-самурай, которая сражается с противниками при помощи своей катаны. Сообщается, что обладатели сезонного пропуска смогут поиграть за неё уже 28 января 2022 года.

Напомним, что Guilty Gear Strive — это игра в жанре файтинг, релиз которой состоялся в июне 2021 года. Проект был тепло встречен как геймерами, так и критиками.

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