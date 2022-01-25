Подгорица, 25 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Черногории 25 января был зафиксирован рекордно низкий показатель температуры — в деревне Косаница в муниципалитете Плевля стрелка термометра опустилась до уровня — 33,2 °C. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Мороз

Прежний исторический температурный минимум был зарегистрирован в Черногории в 1985 году — он составлял — 32 °C и был выявлен в Рожае.

Низкие температуры наблюдаются по всему Балканскому полуострову. Так, в Албании морозы доходят до — 18 °C, что привело к закрытию школ на три месяца. Власти заявляют, что школы не испытывают проблемы с отоплением, однако вызывает опасения безопасность школьников по дороге в школу.