Москва, , 14:12 — REGNUM Действия Вашингтона по нагнетанию напряжённости вокруг Украины вызывают обеспокоенность Кремля. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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»То, что происходит и информационно, и де-факто со стороны США, нагнетание напряженности, здесь ничего не меняется, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США».

Что касается переговоров по гарантиям безопасности России и США, то заявления Пентагона о готовности отправить в Европу 8,5 тыс. военных, на их ход не влияют, подчеркнул Песков, отметив, что переговоры в нынешней стадии завершены.

По его словам, говорить о продолжении обсуждения этой темы можно будет только после того, Москва получит письменный ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности в Европе.

«Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что дальнейшая позиция Москвы будет определена на основе концептуальных установок президента РФ Владимира Путина после ответа американской стороны на российские предложения по гарантиям безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители США и НАТО в случае нагнетания в СМИ ситуации вокруг Украины демонстрируют информационную истерику. По его словам, такая истерика в виде информации об эвакуации сотрудников посольств с территории Украины «обрамлена огромным количеством ложной информации».

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