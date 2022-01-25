Москва, , 14:12 — REGNUM Инициатива интересная, и в других странах, например в Израиле, Казахстане, Сингапуре уже эффективно реализуется, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Ипотека

«Ещё в 2010 году Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации предлагалось использовать накопительную часть пенсии (пенсионные накопления) для кредитования наиболее важных потребностей человека — жилье и медицина.

Использования подобного механизма в России зависит от деталей: для какого вида недвижимости будет предусмотрено финансирование, частичное или полное погашение за счет средств пенсионных накоплений, возможно ли рефинансирование ипотечного жилищного займа и пр.

С одной стороны, реализация данной инициативы будет способствовать снижению объемов пенсионного фонда и уменьшению пенсионного обеспечения граждан, за счет их трансформации в текущее жилищное обеспечение тех же граждан.

Это несет в себе определенные риски снижения пенсионных прав российских граждан.

С другой стороны, данная инициатива также будет способствовать развитию рынка ипотеки и даст возможность определенной категории граждан решить жилищный вопрос по низкой кредитной ставке», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, риелторы направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение о направлении пенсионных накоплениях граждан на покупку жилья и земельных участков.

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