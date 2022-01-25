Тюмень, , 14:11 — REGNUM В Тюменской области инвесторов на 10 лет освободят от налога на имущество. В парламенте региона намерены принять поправки к закону «Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подсчёт налогов Pixabay.com

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инвесторов на 10 налоговых периодов освободят от налога на имущество «в целях сокращения сроков окупаемости инвестиционных проектов и скорейшего выхода вновь создаваемых производств на проектную мощность».

Уточняется, что налоговый период составляет один год. И ранее, с лета 2021 года, инвесторы освобождались от налога на имущество на пять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января 2022 года на пресс-завтраке в Центре международной торговли депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста») заявила, что в России следует восстановить инвестиционную льготу по налогу на прибыль.

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