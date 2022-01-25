Москва, , 14:10 — REGNUM Против поставок оружия Украине выступают не только руководство ФРГ. Об этом 25 января заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

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По его словам, против подобных мер выступает даже немецкое общество.

«Само немецкое общество начинает выступать против этого. И во Франции начинают выступать против. Это не в натуре немцев. Общество начинает понимать, что Украина может с этим оружием наделать», — сказал Рар.

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