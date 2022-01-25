Владикавказ, 25 января 2022, 14:09 — REGNUM В Северной Осетии фиксируется высокая заболеваемость сотрудников скорой помощи. Из-за ухода многих из них на больничный, возросла нагрузка на остальные бригады, сообщил заместитель главного врача по филиалу Станции скорой медпомощи Таймураз Туаев.

Скорая помощь
Скорая помощь
Mosgorzdrav.ru

«Средняя нагрузка на одну бригаду — 17 вызовов в сутки. Это большая нагрузка, потому что у нас последние два дня очень много людей начало заболевать, уходить на больничный. Сейчас в ночную смену вывели 40 бригад», — цитирует Туаева портал «15-й Регион».

По словам заместителя главврача, планируется решить проблему нехватки специалистов за счет привлечения к работе студентов-медиков. Это начинание поддержал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он обратил внимание только на то, чтобы студенты выезжали на вызовы в паре с опытными сотрудниками, а также на то, чтобы время приезда скорой к пациентам не превышало нормативные показатели.