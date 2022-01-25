Владикавказ, 25 января, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Северной Осетии фиксируется высокая заболеваемость сотрудников скорой помощи. Из-за ухода многих из них на больничный, возросла нагрузка на остальные бригады, сообщил заместитель главного врача по филиалу Станции скорой медпомощи Таймураз Туаев.

Mosgorzdrav.ru Скорая помощь

«Средняя нагрузка на одну бригаду — 17 вызовов в сутки. Это большая нагрузка, потому что у нас последние два дня очень много людей начало заболевать, уходить на больничный. Сейчас в ночную смену вывели 40 бригад», — цитирует Туаева портал «15-й Регион».

По словам заместителя главврача, планируется решить проблему нехватки специалистов за счет привлечения к работе студентов-медиков. Это начинание поддержал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он обратил внимание только на то, чтобы студенты выезжали на вызовы в паре с опытными сотрудниками, а также на то, чтобы время приезда скорой к пациентам не превышало нормативные показатели.