Джакарта, , 14:08 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4878 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 25 января в Индонезии выявлено 4 294 183 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 869 человек. Всего коронавирусом переболели 4 125 080 жителей Индонезии.

В период с 24 по 25 января 2022 года от COVID-19 в Индонезии умерли 20 человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 247 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Сингапур подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве на сумму $9,2 млрд.

Подробнее в материале: Индонезия и Сингапур подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве