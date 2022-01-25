Вологда, 25 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Вологодских студентов будут финансово поощрять за вакцинацию от ковида до 31 марта, сообщает региональное правительство.

Студенты в аудитории

«Принято решение о продлении единовременной выплаты студентам колледжей и техникумов за прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции. Привиться нужно до 31 марта 2022 года, обратиться за выплатой — до 30 июня 2022 года», — отметила замгубернатора Лариса Каманина.

Как сообщало ИА REGNUM, студентам вологодских учебных заведений, прошедших ковид-вакцинацию, выплачивают по 1 тысяче рублей.